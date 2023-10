Saronno | rubano tablet e pc al Liceo e lasciano tutto all’arrivo delle guardie giurate

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’intervento rapidissimo di una pattuglia del servizio di vigilanza privata ha sventato un furto die pc alLegnani di. Il tentato furto è andato in scena la notte scorsa, nella sede delLegnani, in via Carso, già più volte presa di mira dai ladri. Verso le 2 di notte è ...