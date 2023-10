Sapete perchè Maria De Filippi a Ued si siede a terra? Mistero svelato

(Di martedì 3 ottobre 2023) Non ci sono dubbi sul fatto cheDeè la regina indiscussa di Uomini e donne. Ora la troviamo il sabato sera nelle vesti di giudice a Tu Sì Que Vales mentre il pomeriggio come conduttrice a Uomini e Donne e Amici. Per quanto concerne la stagione televisiva 2023- 2024 il primo di suddetti ad andare in L'articolo proviene da KontroKultura.

Non solo provocatorio, ma anche stacanovista. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista bergamasco Vittorio Feltri ha rivelato di non ...

Cesara Buonamici ha debuttato quest’anno per la prima volta in tv in un ruolo totalmente diverso da quello che siamo abituati a vedere. La ...

The Flash, 5 cose che forse nonsull'eroe DC Audio, un super Dolby Atmos anche in italiano: che botte dal subwoofer Anche l'audio di The Flash non delude, anzi c'è la bella sorpresa di trovare ...... mi hanno detto inoperabile...io non so il significato, ma le zie hanno smesso di parlare e si sono riempiti i loro occhi di lacrime, quindi sarà una cosa brutta! Ma la cosa bella,qual' è è ...

Festa dei nonni, sapete perché si celebra il 2 ottobre LA NAZIONE