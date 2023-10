Sanzioni agli oligarchi | come stanno andando? Dalla Commissione Ue agli Stati Uniti | nessuno risponde a Transparency International

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Che cosa sta facendo concretamente l’Occidente per mettere in pratica lecontro glirussi, decise dopo l’invasione dell’Ucraina?ha provato a scoprirlo, inviando un breve questionariouffici competenti di 19 Paesi e allaeuropea, sulla base del Freedom of Information Act (Foia). Otto mesi dopo l’invio delle richieste – diramate all’avvicinarsi del secondo anniversario dell’invasione – l’autorevole organizzazione internazionale specializzata in trasparenza e anticorruzione ha perso la pazienza, e ha comunicato i miseri risultati del suo sforzo. Sette Paesi non hanno fornito alcuna risposta, compresi, Germania e Canada. Due hanno respinto le richieste: Regno Unito ...