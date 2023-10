Santa Maria a Vico | comune chiude in positivo | approvati bilancio consolidato per il 2022 e DUP 2024-26

Leggi su anteprima24

3 ottobre 2023 Apre il consiglio comunale il Presidente Rossella Grieco la quale porge i più sentiti auguri di pronta guarigione a nome di tutto il consiglio al consigliere De Lucia Francesco, assente per motivi di salute. Successivamente il Sindaco Andrea Pirozzi informa il Consiglio e i cittadini del successo ottenuto grazie all'avv. Vincenzo Pesce, il quale è riuscito a ribaltare due sentenze rinviate in Corte d'Appello. La cittadinanza riconquista così 60mila euro precedentemente riconosciuti come debito fuorie pagati al Consorzio idrico e ulteriori 424mila euro anch'essi rinviati in appello e di cui sarà chiesta la restituzione. Grazie all'avv Tamburrino invece, abbiamo vinto contro l'Enel sbloccando così altri 60mila euro che, insieme ai precedenti, saranno utilizzati per la comunità. Il Sindaco, continua con la comunicazione del risultato ...