Sanità sul lastrico | la Manovra taglia le gambe ai medici | il Pd | “Un italiano su 5 non si può curare”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 3 ottobre 2023) Per finanziare lapubblica spendiamo circa la metà -in proporzione alla spesa di bilancio- di quanto mettono nel budget altri Paesi europei come Francia e Germania, e nel futuro la situazione peggiorerà. La privazione ulteriore di fondi per lapubblica preoccupa tantissimo l’opposizione, le alte sfere istituzionali (Sergio Mattarella in primis) e pure qualcuno al governo, visto che lo stesso ministro Orazio Schillaci aveva proposto di aumentare la spesa nelladi 4 miliardi. E allora, come mai abbiamo deciso dire leai cittadini ed alla loro salute? La spesa sanitaria scende al 6,2 per cento sul totale: Fondazione Gimbe grida al dramma Al momento il rapporto Spesa sanitaria/Pil è al 6,6 per cento, ma scenderà ancora: nel 2024 andrà al 6,2 e nel 2026 al 6,1. ...