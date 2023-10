Sanità | Schlein | ' Meloni dice che è una priorità? Metta i soldi invece di prendere in giro gli italiani'

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ellyha risposto alla Presidente del Consiglio Giorgia, che ha per l'ennesima volta sostenuto come lapubblica sia unaper il governo dal lei presieduto. 'Giorgia...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Elly Schlein ha convocato per domani mattina alle 8 e 30 la segreteria del Pd, in modalità mista, al Nazareno. Una ...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni anziché ravvedersi sui tagli previsti per la Sanità continua a prendere in giro le persone, comprese ...

"L'impegno non si misura su soldi E' la beffa dopo il danno" dice la segretaria del PdEllyha risposto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha per l'ennesima volta sostenuto come lapubblica sia una priorità per il governo dal lei presieduto. 'Giorgia Meloni ...

Pd, allarme sanità. Schlein: «Meloni smonta il diritto alla salute» Domani