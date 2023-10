Sampdoria | Ferrero | 'Sapevo che mi avreste rimpianto Radrizzani è un delinquente e un paraculo'

(Di martedì 3 ottobre 2023) L'ex presidente e ex proprietario dellaMassimoè tornato a parlare della società blucerchiata in questi...

“Mi sarebbe piaciuto avere Antonio Cassano come direttore sportivo della mia Samp. Avevo anche cercato Gasperini per allenare”. Lo ha detto l’ex ...

... erano andati in parte a sottoscrivere i 6 milioni di euro necessari per strappare la maggioranza azionaria (risicata) della. Si comprende quindi perché in estate Radrizzani non ...Crisi, i numeri che parlano di una crisi che proviene da lontano. In ogni caso, la barra ... la cui proprietà tra l'altro è frutto di un passaggio tormentato dalle mani di, deve ...

Sampdoria, Ferrero: Radrizzani e Manfredi non hanno soldi ClubDoria46.it

Crisi Sampdoria Ferrero difende Pirlo: la squadra non c'è ClubDoria46.it

Cessione Sampdoria, il Qatar Sports Investments vorrebbe la maggioranza di Radrizzani, diventando così socio di maggioranza del club La Sampdoria sta attr ...Crisi Sampdoria, Massimo Ferrero difende Andrea Pirlo: la colpa è di chi ha costruito la squadra al risparmio… La situazione della Sampdoria, all’ottava giornata di Serie B, è molto difficile. Buona ...