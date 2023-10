Salerno | nuove aule e inaugurazione anno scolastico per il Cpia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutie Virtuoso, intesa per la formazione e l’integrazione: parte così il nuovoAlla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone, in via Calenda,dell’e delledidattiche “Dalla teoria alla pratica, qui l’integrazione si studia e si fa”. È quanto ha rimarcato nel pomeriggio di oggi, Maria Montuori, dirigente scolastica del Centro per l’Istruzione degli Adulti di, che ha aperto ufficialmente l’con il taglio del nastro alledidattiche ospitate all’interno della sede dell’Istituto Alberghiero Virtuoso diin via ...