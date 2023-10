Salario minimo | Sarracino | ' da Cassazione sentenza storica | governo non neghi questione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Lariconosce che si può fissare una retribuzione proporzionata e sufficiente nella cornice della Costituzione. Si tratta di una. Ilnon può continuare a far finta di nulla". Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco. "Per questo continueremo a batterci con forza affinché anche in Italia possa essere fissata una soglia sotto la quale non parliamo di lavoro ma di sfruttamento. Nelle prossime settimane torneremo in aula alla Camera per vedere chi è d'accordo con la maggioranza del Paese, che vuole il, e chi invece continua a nascondere lasalariale".