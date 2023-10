‘Sala… ieri | oggi e domani’ | ecco i vincitori Piazza Umberto I in delirio per Enzo Avitabile

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAll’insegna della musica, del divertimento e della partecipazione, con l’eccezionale colpo d’occhio diI gremita di persone in festa, si è conclusa sabato scorso nel migliore dei modi la tappa di Sala Consilina del progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”. Gli appuntamenti più importanti programmati nella città capofila del Vallo di Diano hanno coinciso con uno dei momenti più sentiti per tutta la comunità, quello delle celebrazioni per il Santo Patrono San Michele Arcangelo. In questa ottica, particolarmente significativa è stata la Santa Messa celebrata inI venerdì 29 settembre, con in bella mostra la Statua del Santo, portata in processione dai fedeli dal Santuario del Monte Balzata, sua sede estiva, e in attesa di essere restituita alla sua sede invernale, ...