Sagra dei Funghi ‘macchiata’ da una rissa | lo scontro attraversa il web VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora una volta le immagini corrono attraverso i social, e nello specifico Telegram, che mette in mostra il peggio nel canale ‘Emergenza babygang e bullismo’. Dopo laalla festa dell’Uva di Solopaca, stavolta la localizzazione delparla delladeidi Cusano Mutri come teatro, ovviamente inconsapevole e involontario (la festa non c’entra assolutamente in fatti del genere), di una scena poco edificante tra capannelli e colpi proibiti, macchiando la bellezza di una festa storica e al centro dell’attenzione per la sua importanza. Non si sa il motivo che abbia scatenato loma, oggettivamente, in appuntamenti in cui c’è un grande flusso di persone, di ogni provenienza, si passa troppo facilmente alle vie di fatto, macchiando l’evento, e con ...