Sacchi vs Inzaghi | non è finita | 'Sta facendo bene | ma non perfetto Ecco cosa dovrebbe fare'

Orsi fa i complimenti a Inzaghi in merito alla risposta data dal tecnico dell’Inter, incalzato, ieri in conferenza stampa, su Arrigo Sacchi. L’ex ...

Arrigoha rilasciato la sua replica alle parole in conferenza di Simonea La Gazzetta dello Sport Arrigoha rilasciato la sua replica alle parole in conferenza di Simonea La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni del tecnico in vista di Inter - ...Dopo che la storia dura da tempo, con puntuali critiche diper il suo gioco sparagnino e basato sulle individualità, ieri il tecnico dell'Inter ha risposto ('non sono d'accordo') ma per l'ex ct incalza. Alla Gazzetta oggidice

Inzaghi e Sacchi, sfida di idee: cronistoria di due visioni del calcio sempre opposte La Gazzetta dello Sport

Sacchi controreplica a Inzaghi: "Apprezzo la sua risposta garbata. Sarebbe perfetto se fosse più... Fcinternews.it

A poche ore dalla gara che vedrà l'Inter sfidare il Benfica nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, l'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha voluto rispondere alle dichiarazioni ...Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...