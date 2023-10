Sabrina Ferilli | l’abito rosso fa impazzire i fan | «Vado a comprare il pane e torno»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 3 ottobre 2023)in forma più che mai. L’attrice romana ha lasciato senza fiato i suoi fan pubblicando un nuovo post sul suo profilo Instagram dove si mostra più sexy per mai. Mentre indossa un abito, super scollata, l’attrice si mostra più sexy che mai. «il». Sono queste le parole cheha scritto nella didascalia a corredo del post Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.su Instagramè ripartita a pieno con nuovi progetti televisivi, dopo un’estate nella quale non ha mai fatto mancare la sua dose di foto sexy. Diversi gli scatti in bikini, che hanno strappato migliaia di like ...