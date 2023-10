Sabato Bergamo conferisce la cittadinanza onoraria al cardinale Pizzaballa

Bergamo . code , traffico e circolazione rallentata. Non è stato un sabato sera (15 luglio) facile per gli automobilisti che hanno raggiunto Bergamo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08: Ancora un miglioramento per la francese Bovele-Linaka che raggiunge quota 53.04 ma resta ...

Le previsioni del tempo per oggi, sabato 19 agosto e i prossimi giorni in Lombardia e a Bergamo a cura di Simone Budelli del Centro Meteo ...

...Strada Comunale SC /Via Catalani - Giussano, Monza Brianza Venerdì 6 ottobre 2023 Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana,7 ottobre ...Con un Consiglio comunale straordinario in programmaprossimo,conferirà la cittadinanza onoraria 'Giovanni XXIII' al patriarca di Gerusalemme dei Latini e neocardinale Pierbattista Pizzaballa, bergamasco originario di Cologno al Serio. ...

Sabato Bergamo conferisce la cittadinanza onoraria al cardinale ... L'Eco di Bergamo

Giro di Lombardia 2023: percorso, chi ci sarà dei favoriti e dove ... Olympics

Massimo Pavan: "Se sabato la Juventus non recupera Vlahovic e Milik è un guaio, preoccupato per l'involuzione di alcuni giocatori, dalla panchina al momento sta arrivando poco e nulla, così si va in ...- seleziona provincia - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO) Varese (VA) ...