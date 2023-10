(Di martedì 3 ottobre 2023) Sandro, giornalista sportivo, ha messo a confronto per noi Inter e. Ecco le sue opinioni su nerazzurri e rossoneri

... che sin dal 1983 si impegna a offrire soluzioni di pagamento innovative agli italiani. La ... Alex Telfer Radio Casa di produzione audio: SefitADV Speaker: GabrieleAudio Engineer: ...... sempre sulle reti Mediaset spazio al dopo partita con Alberto Brandi e tantissimi ospiti in studio: Massimo Mauro, Christian Panucci, Sandro, e Graziano Cesari peri casi da moviola. ...

Sabatini: “Tutti dicono che l’Inter ha una buona rosa. Però il Milan …” Pianeta Milan

Oriana Sabatini e i pianti con Dybala: "Ho sofferto di anoressia e bulimia" Corriere dello Sport

Dal 13 al 15 ottobre a dare il via ai festeggiamenti è l' October Beer Fest che si terrà lungo la via del corso a cura dell'associazione Gli amici di Cesare. “Ci vestiremo a tema – spiega Paolo ...Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.