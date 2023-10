Ryan guida il trionfo Jumbo alla Coppa Citta di San Daniele

Leggi su udine20

(Di martedì 3 ottobre 2023) Una prima volta da ricordare. L’86^Città di San, che ha sancito il debutto nel calendario internazionale Uci della classica di fine stagione organizzata dall’Unione Ciclisti Sansi, ha regalato uno straordinario spettacolo ciclistico, in cui a farla da padrone è stata la– Visma Development, che ha piazzato tre uomini sul podio. Arrivo in parata per il vincitore, l’irlandese Archie, e l’olandese Tijmen Graat, mentre in terza posizione si è piazzato un altro corridore dei Paesi Bassi, Darren Van Bekkum. Quarto un altro irlandese, Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon), primo degli italiani, Davide De Cassan (Cycling Team Friuli Victorious), quinto. LA CRONACA – Si diceva di uno spettacolo sportivo di elevata bellezza, al quale ha assistito un pubblico numeroso e ...