Rui Costa | «Non sento la rivalità con l’Inter | ma…»

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le parole di Rui, presidente del Benfica ed ex calciatore del Milan, sulla sfida contro. I dettagli Ruiha parlato della sfida tra Inter e Benfica in Champions League. LE PAROLE – «Mi aspetto ovviamente un’atmosfera, giochiamo la Champions a San Siro con una grande squadra. Non ci sono rivincite, abbiamo perso nella scorsa stagione contro la futura finalista, allora era un quarto di finale, oggi sono i gironi. Abbiamo bisogno di vincere, perché col Salisburgo abbiamo perso. Derby? Contro le italiane è sempre speciale, ho giocato 12 anni in Italia. Non ho sentimenti di, rispetto tutti, ma evidentemente sono fiorentino e milanista».

