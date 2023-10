Rubavano in ville e appartamenti ‘Banda di ladri’ arrestata

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nelle ultime ore la Polizia di Stato, dopo un primo arresto in flagrante, continuando le indagini, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto altre 5 persone, bloccando così una banda di soggetti dediti ai furti in appartamento. L’operazione è iniziata con l’arresto di un 21enne straniero, da parte di un poliziotto del X Distretto Lido, perché gravemente indiziato, in concorso con altre persone, di tentato furto in abitazione. L’agente, in quel momento “fuori servizio”, si è accorto di uno strano movimento in una villa all’Infernetto e di un’auto con il motore acceso con un uomo al volante, che attendeva poco distante. Il poliziotto, oltre ad allertare la sala operativa per avere l’ausilio di una pattuglia, seppur con difficoltà, è riuscito a bloccare l’uomo che era alla guida dell’auto. All’interno della macchina, in uno zaino che l’odierno indagato aveva gettato sui sedili ...