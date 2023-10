Romanzo Criminale e Gomorra | in arrivo i prequel | l' epica guarda al passato

Leggi su movieplayer

(Di martedì 3 ottobre 2023) L'annuncio arriva sotto il caldo sole romano che scalda l'evento organizzato da Sky per i 20 anni:avranno ufficialmente le loro serie. "Un ritorno alle origini con la voglia di rinnovare", spiegano gli autori. C'è qualcosa di molto romantico dietro l'annuncio, esplosivo, che cade durante i 20 anni di Sky, festeggiati per l'occasione alle Terme di Diocleziano, che per tre giorni si sono trasformati in un vero e proprio studio televisivo, illuminato dal caldo sole di un autunno romano. Un via vai di ospiti, di talk, di punti di vista. Tra cultura, sport, politica. E poi eccolo, l'annuncio esplosivo, e in qualche modo storico. Storico perché di, la serialità, ne è piena, ma quando si torna a riprendere il filo di due serie cult, che hanno fatto la storia, beh, ...