River Plate | Ortega incanta a 49 anni | gol virale nel campionato Senior

In Argentina la preoccupazione per le recenti prestazioni (e il poco minutaggio) di Lucas Beltran sta aumentando e non perché i tifosi...

Boca Juniors-River Plate non è mai una partita banale, si tratta del SuperClasico in Argentina. E’ andata in scena la gara della Copa de la Liga ...

Non che servissero conferme, ma per l'ex fantasista del, oltre che di Sampdoria e Valencia, è ancora tempo di fare festa su un campo da calcio. L'occasione è stata fornita dal torneo ...Festa grande per Wanda Nara e i suoi ragazzi, che nella giornata di domenica hanno potuto festeggiar e la vittoria delnel Superclasico contro gli eterni rivali del Boca Juniors . Intanto, sui social, spunta un messaggio della modella argentina , che non chiude ad un ritorno in patria, complice l'attuale ...

