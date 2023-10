Risultati Champions League | 2-3 tra Union Berlino e Braga | ok la Real Sociedad

(Di martedì 3 ottobre 2023), ecco come sono andate le due partite che si sono giocate oggi alle 18.45 Due gare disi sono giocate oggi alle 18.45 ed interessano da vicino Napoli ed Inter. Nel girone degli azzurri arrivano i primi punti per ilcontro l’, con i portoghesi che si sono imposti per 3-2 in rimonta (alla doppietta di Becker rispondono Niakaté, Tué Na Bangna e Castro al 94?). Vince invece laa Salisburgo, risolvendola con un 2-0 già nel primo tempo grazie ad Oyarzabal prima e Mendez poi.

Commenta per primo Laper lasciarsi alle spalle le polemiche degli ultimi giorni. Con questo spirito Immobile , ...la squadra e come lavoriamo con i compagni e sono convinto che i......in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic inLeague. 'Mi fido molto dei miei compagni, mi fido di quello che mi dimostrano e so quello che possiamo dare. I...

I risultati delle partite di Champions League 2023 Copenaghen-Bayern Monaco, ore 21 Manchester United-Galatasaray, ore 21 Lens-Arsenal, ore 21 PSV Eindhoven-Siviglia, ore 21 Union Berlino-Braga 2-3