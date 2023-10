(Di martedì 3 ottobre 2023) Secondo l'osservatorio Facile.it e Consumerismo no profit sono in aumento prodotti alimentari, Rc auto e moto, carburanti, bollette

Caro benzina, i prezzi salgono a dismisura e sono in tanti a chiedere al governo una riduzione delle accise. Ma non tutti sono d'accordo che sia ...

È tempo di iscrizioni alle Università : i test di entrata sono terminati e l’anno accademico sta per cominciare. Per molte famiglie, però, non è ...

Gli abbonamenti aumentano rispetto allo scorso anno. Guida al caro streaming per Netflix , Amazon Prime Video, Disney Plus , Apple Tv Plus , Dazn , ...

Secondo l'osservatorio Facile.it e Consumerismo no profit sono in aumento prodotti alimentari, Rc auto e moto, carburanti, bollette... merita un discorso a parte l'ortofrutta, i cui prezzi sono in costante aumento, cona ... guardando ai soli primi cinque mesi del 2023, a causa degli aumenti si registra un ammanco'8% pari ...

Rincari dell'autunno 2023: per le famiglie stangata da 2mila euro LA NAZIONE

A Sassari aumenta pure il costo del caffè, rincari dell'11,3% Sassari Oggi

