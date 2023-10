Rincari autunno | cosa cambierà per casa | auto e viaggi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Facile.it e Consumerismo No profit hanno analizzato le principali voci di spesa familiare per capire quali siano quelle cresciute di più nell’ultimo anno e quali quelle che potrebbero aumentare ulteriormente nei prossimi mesi

Secondo l'osservatorio Facile.it e Consumerismo no profit sono in aumento prodotti alimentari, Rc auto e moto, carburanti, bollette

Facile.it e Consumerismo No profit hanno analizzato le principali voci di spesa familiare per capire quali siano quelle cresciute di più nell’ultimo ...

...i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l'agroalimentare con l'arrivo dell'" ... sommati ai 764 euro della luce dopo iscattati nell'ultimo trimestre, fanno salire la spesa ...folli d': mutui, spesa, benzina e viaggi, quanto spendiamo di più rispetto a un anno fa Alcuni prodotti, in particolare, hanno subito aumenti importanti nel 2023. Per quanto riguarda ...

Tutti i rincari d’autunno: dalla casa all’auto, ai viaggi Il Sole 24 ORE

Rincari d'autunno: ecco per cosa spenderemo di più Metropolitano.it

L’aumento sul mercato tutelato annunciato dall’Arera è dovuto all’aumento rispetto ad agosto del prezzo medio del metano. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa spende ...Bolletta del gas in aumento a settembre 2023. Sale del 4,8% rispetto all'agosto scorso secondo quanto comunica l'Arera per la famiglia tipo in tutela. L'aggiornamento complessivo per l'utente tipo, pe ...