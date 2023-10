Riepilogo e obiettivi del Las Palmas

Leggi su justcalcio

(Di martedì 3 ottobre 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 02/10/2023 Alle 23:49 CEST La squadra delle Canarie è reduce da una partita che sembrava persa prima dell’80’ Questa sconfitta lascia il Celta in posizione retrocessione dopo l’ottava giornata Prima Starfelt ha sprecato l’ottimo lavoro della sua squadra con un rigore commesso nei minuti finali della partita e poi Cardona ha condannato il centenario ai posti retrocessione. Una partita caratterizzata da cambi di rotta nel corso dei 90 minuti dove gran parte del match è stato dominato dal Celta. Tre punti d’oro per le Canarie nei minuti finali dello stadio. Le prime occasioni della partita sono arrivate alle Canarie con due tiri dell’attaccante marocchino. Munir, al 9?, senza far cadere la palla, colpisce con la gamba sinistra, ma il suo tiro ...