Ricerca | studio italiano rivela nuovi target per riparare il cervello dopo l' ictus

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) - Un potenziale nuovo trattamento per migliorare la funzionalità cerebraleunè stato identificato grazie a unanata dalla collaborazione tra l'Università di Lund, in Svezia, il Laboratorio di Neurofarmacologia dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), l'Università di Washington, Saint Louis e l'Università Sapienza di Roma. Condotta su modelli animali e pubblicata sulla prestigiosa rivista Brain, la- spiega una nota - si è concentrata su un aspetto ancora poco studiato delle conseguenze di una ischemia cerebrale: i danni funzionali, che interessano anche le parti dinon direttamente colpite dall'. In questo campo la riabilitazione gioca le sue carte grazie a un particolare recettore presente sulla membrana dei ...