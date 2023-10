Ricerca | studio italiano rivela nuovi target per riparare il cervello dopo l’ictus

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un potenziale nuovo trattamento per migliorare la funzionalità cerebraleun ictus è stato identificato grazie a unanata dalla collaborazione tra l’Università di Lund, in Svezia, il Laboratorio di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), l’Università di Washington, Saint Louis e l’Università Sapienza di Roma. Condotta su modelli animali e pubblicata sulla prestigiosa rivista Brain, la– spiega una nota – si è concentrata su un aspetto ancora poco studiato delle conseguenze di una ischemia cerebrale: i danni funzionali, che interessano anche le parti dinon direttamente colpite dal. In questo campo la riabilitazione gioca le sue carte grazie a un particolare recettore presente sulla membrana dei neuroni (recettore metabotropico del ...

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - “Un canale di potassio attivato dalla luce per l'inibizione neuronale”. Il Premio Aspen Institute Italia per la ...

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - “Un canale di potassio attivato dalla luce per l'inibizione neuronale”. Il Premio Aspen Institute Italia per la ...

Vediamo i dettagli della. Stiamo parlando del guscio di una tartaruga marina , della cui ... Edwin Cadena, coautore dello. La scoperta è dunque di enorme importanza, non solo per avere un'...L'ultimodi Celag (sondaggio in persona, 2.500 casi, in tutto il paese) ci mostra che non è ... Alfredo Serrano Mancilla, Direttore Celag, Dottorato diin economia

Ricerca, studio italiano rivela nuovi target per riparare il cervello ... Adnkronos

Progetto di ricerca e studio ARTEMISIA al Museo Carlo Bilotti - Culture Culture.roma.it

Condotta su modelli animali e pubblicata sulla prestigiosa rivista Brain, la ricerca - spiega una nota - si è concentrata su un aspetto ancora poco studiato delle conseguenze di una ischemia cerebrale ...Un team di ricerca internazionale guidato da una ricercatrice italiana, la professoressa Chiara Giannarelli dell’Università di New York, ha ...