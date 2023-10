Rende Unical | parte Infermieristica ed è subito record di domande

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 3 ottobre 2023) Mentre in tutte le altre regioni d’Italia le iscrizioni al corso di laurea insono in calo, la Calabria fa eccezione e va controcorrente registrando un vero e proprio boom di richieste, trainata dal primo anno del nuovo corso istituito dall’Università della Calabria. L’attivazione del nuovo corso presso l’Università della Calabria ha destato un enorme interesse: learrivate sono state più del triplo dei posti disponibili. Così, mentre in tutte le altre regioni d’Italia la laurea inè in calo di richieste, la Calabria è l’unica in crescita del Paese, grazie alle 401ricevute all’e ad una sostanziale tenuta della Università Magna Graecia, che perde solo 40rispetto allo scorso anno. Complessivamente la Calabria aumenta del ...