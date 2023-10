Regione Lazio Valeriani PD | “Con la destra giunta e consiglio ancora completamente fermi”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Domani inandrà in scena l’ennesimo atto che certifica la totale inconsistenza politica di questaal governo della. Si sono insediati a marzo e in sei mesi hanno convocato solo 17 sedute d’Aula, una ogni due settimane. Per 11 volte si è trattato di convocazioni tecniche, come l’insediamento degli uffici di presidenza, il bilancio e le sue variazioni, le comunicazioni del Presidente, l’istituzione di commissioni speciali: una seduta è stata addirittura sconvocata, mentre altre tre, compresa quella di domani, sono dedicate esclusivamente a mozioni e interrogazioni, quasi tutte presentate dalle opposizioni. Neppure nelcomunale di un paesino di pochi abitanti si lavora così poco. In sei mesi hanno portato in Aula solo due leggi, le commissioni non hanno nulla da ...