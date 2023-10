Reggina | Trocini | “Portici? Abbiamo la forza per conquistare i tre punti”

: "Col Siracusa meritavamo di più" Infine, Brunotorna a parlare della sfida al Siracusa , persa 2 - 1 dagli amaranto. " Siamo convinti che domenica con il Siracusa non ......società che rappresenta la città di Reggio dopo la scomparsa della1914. Nell'impianto di via Galilei arriva la capolista Siracusa. Impegno a dir poco probante per la squadra di Bruno...

Reggina: i due volti del giocare subito per la Lfa Reggio Calabria e Trocini – Tifo Reggina Tifo Reggina

Reggina, Trocini alla vigilia del Portici: "C'è grande voglia di riscatto. Fuori solo Rosseti" TuttoReggina.com

Il Portici che attende la visita della Reggina nel pomeriggio di mercoledì, annovera due ex amaranto. A centrocampo c'è Andrea Marcucci, vero e proprio oggetto misterioso, ...Subito in campo la Fenice Amaranto, così come tutta la Serie D. Domani c’è il turno infrasettimanale, seconda giornata di un ottobre infuocato, ancor di più per il club dello Stretto. Dopo la sconfitt ...