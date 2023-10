«Recatevi ai punti di evacuazione…» la falsa lettera nelle chat dopo la scossa ai Campi Flegrei

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) «Informiamo a tutti i cittadini di mantenere la calma e chiediamo gentilmente di recarsi ai piani edi evacuazione», e via così con altre sgrammaticature «consecutivamente ci saranno forze militare» e ancora prima «l avvenuta di una onda sismica». Ladi evacuazione del Comune di Torre del Greco che si era diffusa stamattina sui social poteva da subito essere smascherata dagli strafalcioni compiuti dall’anonimo che l’aveva pubblicata online. Ma ciò non è bastato perché non creasse comunque confusione e ansia nella popolazione residente già preoccupata dalle continue scosse nei. Così i cittadini del comune nel napoletano, poco fuori dalle zone rosse e gialle previste dal piano della Protezione civile, hanno iniziato a contattare il municipio per ...