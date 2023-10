Reati minorili | meno rapine | ma più furti «Più che punire | serve responsabilizzare»

... sentiti i servizi. Ma il processo penale minorile è da sempre incentrato sulla giustizia riparativa. Per tutti iil giudice può disporre la sospensione del processo con messa alla ...Sono questi ipiù diffusi di cui si macchiano i minorenni Soltanto una minoranza di loro è ... mentre le ragazze che finiscono nei circuiti penalisono soprattutto di nazionalità ...

Reati minorili: meno rapine, ma più furti. «Più che punire, serve ... L'Eco di Bergamo

Le nuove regole sui reati minorili: cosa prevede il decreto Caivano QuiFinanza

I numeri segnano un +40% in regione. Il governo ha varato il decreto che inasprisce le pene per i ragazzi da 14 anni in su, aprendo loro più facilmente le porte del carcere ...IL FENOMENO. I dati del Tribunale dei minori: le prime scendono da 85 a 75, i secondi raddoppiano. In calo le misure applicate: -11,3%. L’approfondimento su L’Eco di Bergamo di martedì 3 ottobre. Il n ...