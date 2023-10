Real Madrid | Xabi Alonso come post Ancelotti? Arriva la decisione

Napoli - Ancora una sconfitta per il Napoli Primavera dopo quella all'esordio con il Braga . A Cercola, nella seconda giornata del girone C di Youth ...

Allo Stadio Maradona, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Napoli e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Maradona, Napoli esi affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League ...Notizie Calcio Napoli - Tantissimi ospiti d'eccezione attesi stasera al Maradona per Napoli -. Ex calciatori, vip e personaggi noti. Tra i vari, all'esterno dello stadio, spicca anche un grande ex nel cuore dei tifosi nonostante gli anni passati: Canè . Ci sarà anche lui stasera ...

Apre a Città del Messico Uno by Real Madrid, primo locale della catena creata dal club di calcio spagnolo. Lo slogan: "Siamo affamati" ...Attaccanti: Daramy, Skov, Hojlund, Wind, Poulsen, Skov Olsen, Lindstrom (SSC Napoli). Lindstrom è quindi il primo convocato dei calciatori del Napoli in nazionale. Nelle prossime ore arriveranno anche ...