Real Madrid | Tebas | «Villarejo? parla molto | ma su Florentino ha ragione | è intoccabile»

Tempo di lettura: 4 minutiKhvicha Kvaratskhelia si racconta ai microfoni di Diario As in una lunghissima intervista. L’esterno georgiano del Napoli ...

I calciatori Convocati da Rudi Garcia per la sfida di Champions League contro il Real Madrid al Maradona. Tre Assenze importanti e una sorpresa in ...

Cresce l’attesa per Napoli - Real Madrid ma resta alta la tensione per le scosse di terremoto. Adesso parla l’assessore delle infrastrutture. La ...

Non c’è partita nella sfida del secondo turno di Youth League tra Napoli e Real Madrid . Gli ospiti infatti domina no in tutto l’arco dei 90? e ...

Le parole del presidente della Liga, Tebas, sulle parole di Villarejo contro il: "Se ha prove di corruzione lo dimostri" In Spagna stanno facendo molto parlare le dichiarazioni del pluripregiudicato Jose Villarejo sule sulla corruzione esercitata da ...NAPOLI - Il Napoli Primavera di mister Tedesco scende in campo alle 14 per sfidare ildi Arbeloa per la seconda giornata del girone C di Youth League ...

NAPOLI - Il terremoto di ieri sera nei Campi Flegrei ha agitato la vigilia del Real Madrid: la squadra di Ancelotti, a Napoli per il big match valido per la seconda giornata della fase a gironi di ...Al Parker's oggi si è tenuto il consueto pranzo UEFA nei giorni della Champions League tra Napoli e Real Madrid ...