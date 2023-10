RB Lipsia-Manchester City Champions League | 04-10-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un RBcapace di mettere in seria difficoltà il Bayern Monaco per la seconda volta in stagione si gioca di fatto il primato nel gruppo G dicontro i campioni uscenti del. I Roten Bullen hanno resistito quasi un’ora in doppio vantaggio sabato scorso, disputando un ottimo primo tempo fino al veemente ritorno dei bavaresi, che hanno trovato il InfoBetting: Scommesse Sportive e