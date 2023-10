RB Leipzig vs Manchester City – probabili formazioni

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il, detentore della Champions League, cercherà di riprendersi da una serie di sconfitte interne quando si recherà in Germania per uno scontro nella fase a gironi con l’RBmercoledì 4 ottobre sera. I Citizens e i Die Roten Bullen sono attualmente in testa al Gruppo G dopo aver battuto rispettivamente la Stella Rossa di Belgrado e lo Young Boys con il punteggio di 3-1 nel match inaugurale di due settimane fa. Il calcio di inizio di RBvsè previsto alle 21 Anteprima della partita RBvsa che punto sono le due squadre RBNonostante la cessione di alcuni giocatori chiave in estate, tra cui Josko Gvardiol al Man ...

Kimpembe (tendine d'Achille), Lee (indisponibile), Nuno Mendes (bicipite femorale) In dubbio: Asensio (piede), Navas (schiena) Diffidati: nessuno

Dazu muss RB zunächst die Gruppenphase überstehen. RB Leipzig in der Champions League: Young Boys Bern, Manchester City und Roter Stern Belgrad sind Gegner in Gruppe G Wie schon in der vergangenen ...Probleme für Manchester City und Erling Haaland beim Anflug auf Leipzig. Ein Sturm verzögert die Landung in Sachsen.