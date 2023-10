Raw 02 10 2023 Heel or Face?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 3 ottobre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Sap Center di San Jose, California. Lo show inizia con Nia Jax che arriva sul ring colpendo Shayna Baszler, quindi vengono interrotte prima da Raquel Rodriguez poi Rhea Ripley. La sicurezza interviene per fermare la rissa e l’unica a rimanere nel ring è Rhea che invita il resto dei membri della stable, i The Judgment Day, a raggiungerla perché deve parlare con loro. A prendere la parola è proprio Rhea per prima, dice che lei deve tenere in considerazione e reggere gli interessi e il bene della stable. Se la prende con Damian Priest, gli dice che non c’è un leader del gruppo e gli chiede dove fosse quando Dominik ha perso il titolo contro Trick Williams. Priest replica che non sono cose nuove, e se ne frega di Rhodes, Jey Uso e i fan. Lui ha ancora la valigetta mentre Dominik non ha più il titolo. Poi Rhea ...