Raoul Bova gay? Ecco da dove nasce il pettegolezzo? «Prima di mia moglie ero aperto a persone e situazioni nuove»

(Di martedì 3 ottobre 2023)? La risposta è no, ma per anni l’attore ha dovuto fare i conti con questodi esser sposato con Rocio Muñoz Morales, il protagonista di Immaturi ha avuto una. Chi è?è stato ospite di Francesca Fagnani nello studio di Belve; qui l’attore ha parlato a...

È pronto a raccontare la sua verità Raoul Bova , che ai microfoni di Francesca Fagnani si è aperto come non mai, parlando anche della sua presunta ...

Oggi, martedì 3 ottobre 2023, torna 'Belve', il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani. Ospiti della seconda puntata:, Patty Pravo ed Emanuele Filiberto. L'appuntamento è in prima serata su Rai2. Tradimenti e droga. Emanuele Filiberto di Savoia, ospite di Belve, ha svelato il suo lato 'segreto' a ...L'attore 52enne non si sottrae alle domande scomode di Francesca Fagnani In una vecchia intervista a Vanity Fair aveva detto: "Mi sto separando, ma non sono gay"non si sottrae alle domande scomode di Francesca Fagnani . A Belve parla anche delle voci sulla sua presunta omosessualità. "Ognuno la pensa come vuole" , dice l'attore 52enne, ospite della ...

Raoul Bova a Belve, "Omosessuale Questo lato un po' così..." Liberoquotidiano.it

Raoul Bova a Belve: "Io gay Ecco cosa era successo" Biccy

'Ognuno la pensa come vuole': Raoul Bova parla delle voci sulla sua presunta omosessualità, ecco cos'ha detto a ‘Belve' ...Ospiti della seconda puntata: Raoul Bova, Patty Pravo ed Emanuele Filiberto. L’appuntamento è in prima serata su Rai2. Tradimenti e droga. Emanuele Filiberto di Savoia, ospite di Belve, ha svelato il ...