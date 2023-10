Rai | Pd | ' M5S vota con destra che vuole propaganda a reti unificate | noi ci opporremo' **

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - “La Rai perde credibilità e autorevolezza con l'approvazione del contratto di servizio in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai”. Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e Cultura del Partito Democratico. “Oggi si è consumata una rottura democratica perché nell'industria culturale e informativa più importante del Paese si è voluto imporre il punto di vista dellasovranista. Un passo indietro che fa male al pluralismo. Con il Partito Democratico hannoto contro Italia viva, Verdi e Sinistra italiana mentre si è astenuta Azione. Dispiace che i 5 stelle abbiamoto a favore di una Rai che, a, vorrebbere le gesta del governo di. Noi cia questo disegno”.

vota con la maggioranza, Azione si astiene, mentre da Pd, Italia Viva, Verdi e Sinistra arriva il no Via libera della Commissione di Vigilanzaal parere sul contratto di servizio. L'...Ora l'opzione della destra è vendere laPassa il contratto di servizioe passa con il voto del. Ancora. In Commissione di Vigilanza è ancora il 'conteinciucio'. A votare con il governo è ...

**Rai: ok Vigilanza a parere su Contratto di servizio, M5s vota con la ... Il Dubbio

Rai, il M5s vota con la maggioranza sul contratto di servizio Domani

In commissione di Vigilanza i grillini votano con la maggioranza. A riprova dell'importanza del consigliere Di Majo (contiano) per la stabilità del cda della tv di stato ...Sondaggi politici. Bene Fratelli d'Italia, che si conferma primo partito, in calo Pd, M5S e Lega. È quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di voto al 2 ottobre 2023.