Rai | Gelmini | ' Azione si astiene su contratto | fuori politica da servizio pubblico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - “ha lavorato sin dal primo giorno per migliorare il testo deldi. Alcuni risultati sono stati raggiunti: bene il richiamo alla violenza di genere e al rispetto della dignità umana, l'attenzione alla disabilità, la necessità di valorizzare le professionalità interne, il contrasto alla disinforme alle fake news. Si poteva comunque fare di più, ma ora quello che a noi interessa è capire se e come verrà attuato quanto previsto nel documento". Così Mariastella, senatrice e portavoce di, in Commissione Vigilanza Rai. "Sarebbe importante capire se sarà possibile misurare tutto ciò in termini di qualità e di quantità dei contenuti. E come si proverà a tenere ladalla ...