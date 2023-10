Rai | Bonelli-De Cristofaro | ' no a contratto servizio che non tutela da fake news'

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Come Alleanza Verdi Sinistra, abbiamo votato contro la proposta didipresentata dalla maggioranza. Sono stati respinti gli emendamenti che chiedevano che la Rai condannasse i comportamenti omotransfobici, il razzismo e l'abilismo nei servizi di informazione". Così il senatore di AVS, Peppe De, e l'onorevole, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra. "Inoltre, sono stati scartati gli emendamenti che avrebbero bandito ledall'informazione delpubblico, garantendo il primato del metodo scientifico e impedendo la diffusione di posizioni assolutamente antiscientifiche, che potrebbero disorientare l'opinione pubblica". "Avevamo altresì richiesto che, per quanto ...

A seguito delle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, l'amministratore delegato Rai ha voluto rompere il silenzio spiegando come stanno le cose ...