Quota 84 | pensione anticipata per le donne | tutte le novità

Leggi su notizie

(Di martedì 3 ottobre 2023)84,per quanto riguarda lee non solo: tutto quello che serve sapere a riguardo, una volta raggiunti i 64 anni, con almeno 20 di contributi. Almeno per quanto riguarda le. Questo è quello che sta studiando il governo targato Giorgia Meloni in merito alla soluzione per il ritiro. Completamente diversa sia per quanto riferito da ‘Ape Social‘ che da ‘Opzione Donna‘. La stessa che tenderà a costituire un anticipo di “84“. Per chi non avesse capito di cosa stiamo parlando è una regola generale per coloro che si trovano nel sistema interamente contributivo. Logo Inps (Ansa Foto) Notizie.comVerranno aggiunte qualche modifica. Ovvero? Non sarà più necessario raggiungere un emolumento pari ad ...