“Questa è una storia che continua ” | a Bergamo arrivano 10 film internazionali interpretati da ragazzi con disabilità

(Di martedì 3 ottobre 2023). Il Festival del Cinema Nuovo, che da più di vent’anni proponeda persone con, organizza quest’anno a, Capitale con Brescia della Cultura 2023, una rassegna diselezionati con il contributo e il patrocinio del GiffoniFestival e un convegno in collaborazione e con il patrocinio dell’Università degli Studi di. Appuntamento da martedì 10 a giovedì 12 ottobre all’Auditorium Lab 80 e al Cinema Conca Verde. Il Festival è un’iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale Romeo Della Bella e di Mediafriends in partnership con Fondazione Allianz Umana Mente, che nell’occasione può contare anche sul sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca. Con questo evento gli ...

Siamo pronti per l’attesissimo match tra Inter e Benfica che si giocherà questa sera alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Il ...

situazione di allerta perenne sta provocando 'effetti devastanti' sugli abitanti della zona ...De Luca - e a queste persone necessita un supporto psicologico per elaborare in modo corretto...... Delfin , ha scoperto le carte annunciando la presentazione dilista di 5 candidati per il ... La holding guidata da Francesco Milleri 'intende rappresentarevisione, nell'interesse di tutti ...

Terremoto, scossa di magnitudo 4 ai Campi Flegrei, gente in strada. Sciame sismico in corso - Sopralluogo nello stadio di Napoli: nessuna criticità - Sopralluogo nello stadio di Napoli: nessuna criticità RaiNews

Re Carlo torna a Napoli, una nostalgia Real: "Questa per me è la ... Quotidiano Sportivo

L’intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro. È una bolla. Costa troppo. Oppure no: viviamo nell’era dell’IA democratica. Trasformerà le imprese positivamente. No, prenderà le decisioni al posto nos ...L’immagine di Tom Hanks è stata manipolata senza il suo consenso attraverso l’intelligenza artificiale per una pubblicità.Il Premio Oscar ha condiviso uno screenshot su Instagram, in cui ha esortato i ...