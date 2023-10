Questa di Gabrielli è la storia vera

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 3 ottobre 2023) Quando nel pieno del delirio pandemico Attilio Fontana, ben oltre l’orlo di un crisi di nervi, chiamò Guido Bertolaso, homo berlusconianus del fare per antonomasia, per dare una mano alla Lombardia le chattering classes de sinistra gridarono all’incapacità, al commissariamento e alle dimissioni. E ora che è Beppe Sala, sindaco dell’ex “place to be” Milano ridotta più o meno come Gotham City, a chiamare il poliziotto salvatore, l’ex capo della polizia Franco, per mettere una toppa all’insicurezza metropolitana, di galletti a non se ne sentono. Franco(già direttore del Sisde, ex perfetto e persino Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica) è stato chiamato per fare il “delegato per la sicurezza e coesione sociale di Milano”, che è come dire commissariare l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, e ammettere che la città è ...