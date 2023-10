Quanti soldi ha guadagnato Sinner battendo Alcaraz? Montepremi per il numero 4 del mondo e la Finale a Pechino

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) Jannikha surclassato Carlosnella semidel torneo ATP 500 di. Il tennista italiano ha demolito il fuoriclasse spagnolo, trionfando in due set in cui ha sfoderato un talento dinamitardo al cospetto del vincitore di Wimbledon. L’altoatesino si è trovato a rincorrere nel primo set, quando l’iberico ha operato prontamente un break e si è portato sul 2-0. Da quel momento, però, l’azzurro ha tenuto botta con enorme maestria, ha recuperato lo svantaggio, si è imposto al tie-break in maniera perentoria e poi ha giganteggiato in una seconda frazione a senso unico. Sul cemento della capitale cinese abbiamo assistito a una delle migliori prestazioni da parte del 22enne, che si è distinto in tutti i fondamentali e che ha saputo giocare a un ritmo frenetico, costringendo l’avversario a una serie di ...