Quante sorprese in Champions | tutti i risultati

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 3 ottobre 2023) Cadono Arsenal e Manchester United contro Lens e Galatasaray, il Real batte il Napoli per 3-2. L’Inter supera il Benfica e agguanta la Real Sociedad in testa che a sua volta sconfigge il Salisburgo; suicidio Union Berlino, da 2-0 a 2-3 contro il Braga. Il Bayern soffre ma vince in rimonta, pari fra Siviglia e PSV