Qualiano | caditoie otturate e una rotta in via Cavour

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023)e tra esse unache potrebbe rappresentare una vera insidia se qualcuno dovesse inciamparvi Altre segnalazioni giungo in redazione da Via: i cittadini segnalanodi cui una anche, che potrebbe rappresentare una vera insidia o trabocchetto se qualcuno dovesse inciamparvi. Ricordiamo che quellaè in prossimità di una scuola con decine di studenti che ogni mattina attendono di entrare a scuola. I cittadini sono in attesa che qualcuno dagli Uffici del comune – destatosi dal torpore – voglia disporre una verifica e predisporre interventi che risolvano, tra le altre, anche queste criticità. Tutti in coro pronti a lamentarsi in caso ...