Quali sono i migliori abbinamenti del vino Syrah

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilè un classico vitigno francese, coltivato principalmente nella regione del Rodano, nel sud della Francia. La storia del vitigno risale a più di 2.000 anni fa e si ritiene che provenga dalla regione di Shiraz in Persia (l’attuale Iran). L’uva fu introdotta in Francia dai legionari romani ed inizialmente veniva coltivata nella valle del fiume Rodano, dove ancora oggi si trasforma in vini eccezionali. Il vitignoviene oggi utilizzato per produrre vini rossi generalmente forti e potenti caratterizzati da note aromatiche di frutti neri, spezie e pepe nero. I vinidella Cotes du Rhone e della Cotie Rotie in particolarenoti per il loro sapore caratteristico e gli aromi ammaglianti eper questo apprezzati dagli appassionati diin tutto il mondo. Alcune ...