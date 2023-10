“Qualche magistrato cogl***e” Feltri nauseato | con le toghe finisce malissimo | Video

(Di martedì 3 ottobre 2023) Vittorioè intervenuto a L'aria che tira, su La7, per commentare il caso che sta tenendo banco nelle ultime ore. È quello riguardante la giudice di Catania che ha dichiarato illegittimo il decreto immigrazione del governo e liberato tre immigrati irregolari che erano appena arrivati e si trovavano nel centro di trattenimento di Pozzallo. “La cosa pazzesca - ha esordito- è che tutti parlano male dei magistrati ma nessuno interviene e fa le modifiche che forse potrebbero giovare alla giustizia”. “Non sono un tecnico - ha sottolineato - però indubbiamente a volte si leggono delle sentenze che fanno piangere più che ridere. Non penso che i magistrati agiscano in malafede, usano il loro cervello. Dando un'occhiata agli esiti dei concorsi che immettono nella magistratura, sappiamo che non tutti i magistrati sono sapienti, c'è anche ...

Non penso che i magistrati agiscano in malafede, i magistrati usano il loro cervello e sappiamo che non tuti i magistrati sono dei sapienti, c'è anchecoglione'. La solita sinistra che cerca ...... una bestia a tre teste di letteratura barocca, disordinata, scabrosa,volta addirittura ... DE CATALDO E ROMANZO CRIMINALE Scrittore,e autore del soggetto della serie tratta da ...

Scontro tra politica e magistratura, Vittorio Feltri: "Nausea, c'è qualche magistrato coglione e certe sentenze fanno piangere" La7

Pubblico Ministero: leggende metropolitane e problemi aperti di ... Giustizia Insieme

Lo scontro tra politica e magistratura si ripete ancora una volta sul caso dei migranti e la sentenza del Tribunale di Catania. L’argomento ...Le autorità peruviane hanno accolto la richiesta di rogatoria inoltrata dalla procura di Firenze: gli investigatori interrogheranno quattordici persone che si trovano attualmente in Perù, per far luce ...