Pullman precipitato a Mestre | cause incidente e vittime | cosa sappiamo

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – Unprecipita da un cavalcavia a, mentre è diretto verso Marghera. Almeno 21 morti, compreso l'autista, e una quindicina di feriti, in un bilancio ancora provvisorio dell'che si verifica nel tardo pomeriggio, verso le 19. I soccorsi intervengono sul posto, il mezzo – alimentato a metano – dopo il volo di 20-30 metri è in fiamme e le operazioni diventano ancor più complicate. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, descrive "una scena apocalittica" mentre i numeri della tragica serata cambiano rapidamente. Lediventano 21, compresi 2 bambini: tra i deceduti, cittadini ucraini e un tedesco. Altri 3 bimbi tra i feriti, almeno 15. Alcuni vengono descritti in gravi condizioni, mentre vengono smistati tra gli ospedali di varie città del Veneto. Attorno alle 23, il ministro delle ...