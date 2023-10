Pullman precipita da una sopraelevata a Mestre Ci sono vittime e feriti

(Di martedì 3 ottobre 2023) Uncon numerose persone a bordo èto questa sera da un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità, a, finendo sul sedime ferrioviariio che scorre a fianco della strada. Vi sarebbe dellee numerosi. Non si conosce al momento la dinamica dell’incidente, nè se si tratti di unturistico o di linea. Sul postogiunte, e stanno continuando ad arrivare, molte autoambulanze. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bus in fiamme a Mestre . È successo in via Stazione in prossimità del cavalcavia Vempa. A bordo numerose persone. Le informazioni non sono ancora chiare: non si conosce al momento la dinamica dell'...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Spagna,in fiume Galizia: 7 morti L'incidente stradale ha coinvolto uncon a bordo 8 persone. Il mezzo è ...

Mestre, pullman precipita da una strada sopraelevata: molte le vittime la Repubblica

Mestre: pullman precipita da una sopraelevata, ci sarebbero vittime e feriti RaiNews

Davanti al John Lennon’s pub di Mirafiori, uno dei locali storici di Torino, a due passi dalle cancellate dello stabilimento Fiat su cui si è modellato il quartiere, c’è una lunga coda di persone che ...Un pullman con numerose persone a bordo è precipitato questa sera da un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità, a Mestre, finendo sul sedime ferrioviariio che scorre a fianco della strada. Vi sar ...